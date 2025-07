Polícia revela detalhes de ataque de adolescente à escola e professora ferida tentou salvar alunos

Informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul trouxeram novas informações sobre o atentado cometido por um adolescente em uma escola, em Estação, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o portal de notícias Ric.com.br, uma professora tentou impedir que o ataque que matou o aluno Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos. A criança foi esfaqueada onze vezes no tórax.

A professora, de 34 anos, ficou ferida ao tentar impedir que o adolescente atacasse os alunos, mas Vitor e outra criança de 8 anos também foi esfaqueada. O quadro de saúde da professora e da criança que sobreviveu é estável.

Testemunhas revelam que o adolescente entrou na escola com uma faca e fez uso de bombinhas no chão para assustar as crianças antes de entrar em uma sala de aula e começar a esfaquear os presentes.

O adolescente de 16 anos responsável pelo ataque foi apreendido, mas a motivação do crime ainda não foi revelada e a Polícia Civil continua com as investigações sobre o caso.

