Polícia prende homem condenado por estuprar a sobrinha de apenas 2 anos

Um homem, de 28 anos, condenado por estupro de vulnerável cometido contra a própria sobrinha de dois anos foi preso nesta semana em Manaus.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o crime ocorreu em 2020.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime ocorreu quando o tio estava visitando a casa do pai da vítima e teria se aproveitado da ocasião para abusar sexualmente da criança.

Segundo o relato, a mãe da vítima foi buscá-la na casa do pai e percebeu que a criança estava suja de sangue. Questionando se alguém havia lhe tocado, a vítima relatou para ela que o tio havia cometido os abusos.

Na época, a denúncia foi realizada e registrado Boletim de Ocorrência contra o suspeito.

Depois, as investigações foram realizadas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Em novembro de 2024, a Justiça decidiu pela condenação do autor, a 9 anos e 3 meses de prisão pelo crime.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, o homem foi condenado por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Com informações do site G1