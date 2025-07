PM mata irmão durante briga familiar e mãe acaba baleada ao tentar apartar discussão

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um homem de 28 anos, durante uma discussão familiar nesta terça-feira (8), em Guarulhos.

ANÚNCIO

Como detalhado pela CNN, o caso aconteceu dentro de uma casa e envolveu um policial militar de 31 anos, irmão da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial militar contou que a briga começou entre seu pai e seu irmão por causa de uma dívida. Durante a discussão, ambos teriam se exaltado e partido para agressões verbais.

Ainda segundo o relato, o pai teria aplicado um “mata-leão” e o irmão conseguiu pegar a arma que PM carregava na cintura.

Na tentativa de recuperar o armamento, dois disparos foram feitos e atingiram o irmão, que morreu no local, e a mãe que tentava apartar a briga.

Ela foi socorrida e segue internada. O militar acionou a PM logo após o ocorrido e permaneceu no local.

A arma foi apreendida para perícia. Segundo as autoridades, o irmão possuía histórico de transtornos emocionais e já havia tentado tirar a própria vida anteriormente. O pai apresentava sinais de embriaguez.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, o caso foi registrado no 9º Distrito Policial de Guarulhos e as investigações seguem em andamento.

Com informações da CNN