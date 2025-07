Pit bulls soltos matam gato em via pública e causam pânico entre moradores

Dois cães da raça pit bull provocaram pânico entre moradores ao atacarem e matarem um gato nesta terça-feira (08), em um conjunto habitacional de Maceió (AL).

Como detalhado pelo site Tribuna Hoje, o episódio, registrado por vizinhos, foi compartilhado nas redes sociais e gerou forte comoção e revolta.

O registro chocante mostra um dos cães mordendo o felino, enquanto o outro cerca os dois.

Em seguida, o pitbull que estava com o gato na boca balança o animal no ar, levando-o à morte em plena via pública.

Moradores da região afirmam que os cães já foram vistos correndo atrás de pessoas, provocando medo e tensão no dia a dia da comunidade.

Até o momento, os responsáveis pelos animais não foram oficialmente localizados, mas uma mulher se apresentou nas redes sociais como familiar dos tutores.

Ela afirmou que os cães são duas fêmeas, que vivem presas dentro de casa e escaparam enquanto os donos estavam no trabalho.

Ainda de acordo com as informações, às autoridades locais podem ser acionadas para apurar o caso e aplicar as devidas responsabilidades legais, conforme previsto na legislação brasileira.

Com informações do site Tribuna Hoje