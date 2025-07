Mãe presa após morte de homem que estuprou e matou sua bebê é solta

Vitória Assis Nogueira, que esteve presa por oito meses acusada de envolvimento na morte de Gregório Patrício da Silva, suspeito do estupro e da morte da sua filha, foi solta esta semana.

De acordo com o portal de notícias AM Post, ela teve a liberdade concedida pela Justiça do Amazonas, que entendeu que houve demora excessiva na condução do processo.

O pedido foi acatado, e a prisão preventiva foi revogada, sendo substituída por medidas cautelares. As condições impostas são a proibição de deixar o município, comparecimentos regulares à Justiça e o afastamento de testemunhas e demais réus do caso.

A mãe de bebê Lailla Vitória, foi acusada com outras 15 pessoas de matar Gregório Patrício da Silva, de 48 anos, suspeito do estupro e da morte da criança.

O homicídio de Gregório ocorreu em setembro de 2024 quando ele foi retirado de cela da cadeia onde estava preso, espancado com pedaços de pau e queimado vivo por pessoas revoltadas com o crime.

Gregório homem chegou a confessar na delegacia que que havia estuprado a menina e jogado o corpo em um rio de Jutaí, a 751 quilômetros de Manaus.