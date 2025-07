Mãe de 18 anos suspeita de tentar matar recém-nascido está em liberdade

Uma jovem de 18 anos acusada de tentar matar o filho recém-nascido pela janela da sua casa em Manaus foi colocada em liberdade provisória.

De acordo com o Am post, Rebeca de Paula Ferreira, de 18 anos, foi presa em flagrante e o bebê está sob cuidados médicos.

O caso ocorreu na segunda-feira (7), quando Rebeca foi autuada por tentativa de infanticídio, mas foi solta mediante a adoção de medidas cautelares e monitoramento judicial.

A polícia segue investigando as circunstâncias do ocorrido e o estado de saúde do bebê não foi informado até o momento.

