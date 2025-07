Criança presente em ataque de adolescente à escola expõe drama vivido no momento

Protestos acontecem nos portões da Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, no Rio Grande do Sul, depois de um ataque que deixou uma criança morta e outras feridas.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Gauchazh, Miguel Luis Giacomazzi, de 9 anos, estava entre os presentes e levava um cartaz de luto por seu amigo, Vitor André, que foi esfaqueado 11 vezes no tórax na mesma sala que ele estava.

“Ele (o adolescente) saiu com um facão correndo atrás de todo mundo do 5º ano. Eu me abaixei na minha mesa e ele foi pra cima da professora e dos colegas que estavam no fundo da sala. Lembro que ele puxou o facão e foi pra cima de todo mundo. Ele entrou (na escola) sem ninguém ver e foi isso”, disse o menino de mãos dadas com a mãe.

Depois de ver a agressão ao colega, Miguel conseguiu sair da sala de aula e ficou abrigado na casa de uma vizinha da escola. Ele relatou que todos estavam com muito medo e tremendo.

Os manifestantes pedem uma maior segurança para as crianças e justiça. A vítima do ataque, foi enterrada esta tarde, enquanto uma aluna de oito anos teve um trauma cranioencefálico e passou por cirurgia enfrentando agora um quadro estável. Já a professora, de 34 anos, está no Hospital de Caridade, também em estado estável.