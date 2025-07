Mulher desaparecida morreu horas antes de ser encontrada em região de mata em Peruíbe

Em um caso ainda sem esclarecimento, Raquel Pinheiro Aranda, de 49 anos, morreu menos de cinco horas antes de ser encontrada em uma região de mata em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

Conforme detalhado pelo site G1, a mulher foi encontrada em um terreno, na manhã de domingo (6), após ficar três dias desaparecida.

Um homem que estava a caminho do trabalho avistou o corpo e chamou a Polícia Militar, que compareceu ao local e percebeu que a vítima estava morta.

A vítima também não tinha indícios de violência física ou abuso sexual. Nenhum objeto foi encontrado no local. As informações foram repassadas por um perito aos policiais militares no local da ocorrência.

Moradores que estiveram no local informaram à PM que a mulher havia desaparecido dias atrás.

O filho de Raquel havia registrado, nas redes sociais, que ela havia desaparecido na quinta-feira (3). Na postagem, ele chegou a pedir ajuda para encontrá-la.

Ainda de acordo com as informações, a Prefeitura de Peruíbe informou que acompanha a apuração dos órgãos competentes e se solidariza com os familiares e amigos da vítima.

