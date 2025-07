Homem preso suspeito de estuprar a enteada de 6 anos e divulgar na internet é achado morto horas depois

Em Pernambuco, um homem de 40 anos foi preso no último sábado (5) por estuprar a própria enteada de apenas 6 anos e divulgar cenas do abuso na internet.

Como detalhado pelo site G1, no dia seguinte (6), após passar por audiência de custódia, o suspeito foi encontrado morto nas dependências da 19ª Delegacia de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.

A Polícia Civil confirmou, nesta segunda (7), a morte do homem, mas não informou a causa nem as circunstâncias. A corporação afirmou que um inquérito policial foi aberto para apurar os fatos.

Vítima de apenas 6 anos

O crime de estupro gerou repercussão e revolta da comunidade. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o suspeito gravou o abuso e expôs as imagens nas redes sociais.

O homem foi localizado após policiais receberem denúncias de onde ele estaria escondido. Ele foi preso e encaminhado, primeiramente, para a Delegacia de Camaragibe.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como estupro de vulnerável por violência doméstica, pois o padastro e enteada moravam na mesma casa.

Após audiência de custódia no domingo (6), o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi transferido.

Ainda de acordo com as informações, o documento menciona, ainda, que o criminoso afirmou, durante a audiência, que sofreu violência de outros detentos durante as horas em que esteve preso.

Com informações do site G1