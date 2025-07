Homem é procurando pela Polícia por matar rival a tijoladas e jogar corpo em poço

Um homem de 35 anos, identificado como Johnatan Novaes Ferreira Barbosa, foi assassinado a tijoladas neste último final de semana, em Luziânia (GO).

Como detalhado pelo site Metrópoles, o suspeito de cometer o crime é Renan Neves Guimarães, de 29 anos.

Os dois teriam deixado um bar da cidade no mesmo carro e, após um desentendimento, iniciaram uma briga física, segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil (PCGO).

Depois de acertar Johnatan com uma tijolada na cabeça, Renan arrastou o corpo da vítima até uma cisterna.

O veículo da vítima foi abandonado com a chave na ignição, e um rastro de sangue levou os bombeiros até a cisterna.

No local, os bombeiros desceram pelo poço e encontraram o cadáver submerso.

Ainda de acordo com as informações, o caso segue em investigação para esclarecimento do que teria provocado a briga, e o suspeito está foragido.

Com informações do site Metrópoles