Adolescente de 17 anos é espancado até a morte após sofrer ataque homofóbico

O adolescente Fernando Vilaça da Silva, de apenas 17 anos, morreu após ser brutalmente espancado na Zona Leste de Manaus. A agressão aconteceu na quarta-feira (3) e a morte foi confirmada no sábado (5), após ele passar por cirurgia.

Como detalhado pelo site Mídia NINJA, o caso é investigado como homicídio.

No dia do ataque, ele saiu para comprar leite e foi agredido por um grupo de jovens com histórico de violência, segundo relatos de moradores.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o adolescente sofreu traumatismo craniano, hemorragia e edema cerebral — lesões provocadas pelas agressões.

O irmão de Fernando, Wellyngson Bob, relatou que o adolescente já havia denunciado ameaças e ofensas com conotação homofóbica, por parte do grupo.

Vídeos da agressão circularam nas redes sociais e ajudaram a polícia a identificar os suspeitos, que segundo moradores, não eram da comunidade.

Ainda de acordo com as informações, a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) informou que os envolvidos já foram identificados e as diligências seguem para localizá-los.

Com informações do site G1