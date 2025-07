Pastora e marido são presos por morte de mulher mantida em cárcere privado

No Pará, a Polícia Civil (PCPA) efetuou, na última sexta-feira (4), a prisão preventiva da pastora Marleci Ferreira de Araújo e do marido dela, Ronnyson dos Santos Alcântara, na capital Belém.

Como detalhado pelo site G1, o casal é acusado de submeter Flávia Cunha Costa, de 42 anos, a maus-tratos físicos e psicológicos, que culminaram na morte da vítima.

Segundo a corporação, no dia 15 de maio deste ano, os agentes receberam uma denúncia sobre as condições em que a vítima vivia enquanto morava com o casal.

Conforme o relato, a mulher era obrigada a realizar trabalhos domésticos e apresentava estado visível de desnutrição.

No entanto, ainda conforme a PCPA, no local, Flávia negou os fatos narrados aos agentes, alegando manter relação de amizade com o casal.

Mesmo assim, os agentes realizaram uma inspeção no cômodo onde a mulher vivia. Lá, eles constataram condições precárias de moradia, além de indícios de possível alienação emocional.

Já no dia 19 de junho, a corporação foi informada sobre a morte da vítima, provocada por desnutrição grave.

Segundo o boletim de atendimento hospitalar, Flávia foi levada pelo casal. Eles se apresentaram como “vizinhos” da vítima e a deixaram no local sem qualquer documentação.

Após a morte, a dupla fugiu ao ser informado que era necessário registro de ocorrência. Diante do caso, os dois foram presos preventivamente e são investigados pelos crimes de violência psicológica e maus-tratos com resultado morte.

Ainda de acordo com as informações, com o avanço das averiguações, constatou-se que o casal manteve ao menos 13 pessoas sob seu domínio, chegando a formar uma espécie de grupo religioso e a submeter outras vítimas a maus-tratos físicos e psicológicos.

Com informações do site G1