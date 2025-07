Pai assassina brutalmente a esposa e a filha de quatro anos

Em um caso que chocou a população de Olavarría, na Argentina, Daiana Soledad Contreras, de 34 anos, e sua filha mais nova, Iris Zendaya Uhart, de 4 anos, foram brutalmente assassinadas pelo marido e pai das vítimas, que tirou a própria vida após o crime.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site RIC, a morte da família aconteceu na última quarta-feira (2), mas os corpos dos três foram encontrados um dia depois, por colegas de trabalho de Miguel Ángel Romero, de 40 anos.

O homem não teria comparecido ao serviço, o que levou os amigos a procurarem a casa da família, que fica na zona rural.

Após as investigações iniciais, foi esclarecido que não houve envolvimento de terceiros, já que os corpos foram encontrados em um cômodo da casa que estava trancado por dentro, com a chave deixada no interior.

O laudo pericial, divulgado nesta segunda-feira (7), revelou que a mulher foi estrangulada. Já a filha morreu em decorrência de um trauma que provocou fratura no crânio e insuficiência neurológica aguda.

Ainda de acordo com as informações, o homem tinha um histórico de queixas de violência contra outros homens e sua própria filha.

Com informações do site RIC