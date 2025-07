Mãe e padrasto que levaram criança para morrer em hospital serão mantidos presos

A prisão de uma mãe e padrasto de uma menina de dois anos que morreu com sinais de violência no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, será mantida.

De acordo com o portal de notícias Tupi Fm, Géssika de Souza Anacleto e Nicolas Souto Mesquita, foram indiciados pela Polícia Civil pelo crime de homicídio qualificado, mas negam o crime.

As suspeitas de maus-tratos e agressões físicas foram constatadas pelos médicos que atenderam a menina. Ela chegou até o hospital no setor de emergência levada pelos responsáveis, que alegavam que ela tinha se engasgado.

A criança tinha diversos hematomas em diferentes partes do corpo e acabou falecendo. O corpo da menina foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e passou por perícia que confirmou as lesões, ocorridas em diferentes períodos.

Após o resultado, agentes da 22° DP (Penha) prenderam a mãe e o padrasto, em flagrante. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias dos fatos.

