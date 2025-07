Mãe é julgada por envolvimento na morte de homem que estuprou e matou sua filha bebê

Vitória Assis Nogueira, que está presa por envolvimento na morte de Gregório Patrício da Silva, suspeito do estupro e da morte da sua filha, será julgada nesta segunda-feira.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias marioadolfo.com, a mãe de bebê Lailla Vitória, é acusada com outras 15 pessoas de matar Gregório Patrício da Silva, de 48 anos, suspeito do estupro e da morte da criança.

O homicídio de Gregório ocorreu em setembro de 2024 quando ele foi retirado de cela da cadeia onde estava preso, espancado com pedaços de pau e queimado vivo por um grupo que agora irão a julgamento por homicídio qualificado.

O homem chegou a confessar que havia estuprado a menina e jogado o corpo em um rio de Jutaí, a 751 quilômetros de Manaus.

Vitória está presa há oito meses no Complexo Penitenciário Feminino de Manaus. O advogado Vilson Benayon afirmou que a acusação não tem fundamento e que ela não incentivou a população a invadir a delegacia.

A versão da defesa contraria a informação de que a mãe da criança teria participado diretamente do linchamento ao entrar na delegacia e agredir o suspeito com um pedaço de pau.

A criança havia desaparecido no dia 17 de setembro enquanto a família dormia em um flutuante no porto de Jutaí.

ANÚNCIO

Leia mais: Mãe e padrasto que levaram criança para morrer em hospital serão mantidos presos

Pai que estuprou as 5 filhas e ameaçou degolá-las é preso