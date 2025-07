Filho mata mãe e é preso em ponto de venda de drogas

Em um crime que chocou moradores e vizinhos, Michelly Rios Midon Oruê, de 47 anos, foi assassinada a facadas pelo próprio filho, Alfredo Henrique Oruê dos Santos, de 21 anos, na semana passada, em uma residência de Glória de Dourados (MS).

Conforme informado pela Polícia Militar, o crime foi cometido na hora do almoço, mas só foi descoberto à noite, no dia 3 de junho.

Como detalhado pelo site G1, como os outros familiares não conseguiam falar com ela, algumas pessoas foram chamá-la em casa, mas não conseguiram contato. O marido de Michelly é caminhoneiro e estava fora da cidade.

Por volta das 19h40, a sogra e o sogro foram até a casa e a encontraram caída.

Como relatado, após o crime, o filho da vítima fugiu com o carro da família.

Após a análise de câmeras de segurança, Alfredo foi preso pela PM no dia seguinte ao assassinato. Ele foi encontrado dormindo em uma casa usada como ponto de venda e consumo de drogas.

A faca usada foi localizada pela Polícia Civil na casa onde crime aconteceu, na cozinha, sobre a mesa, suja de sangue.

O carro utilizado na fuga foi apreendido e teve que ser guinchado até a delegacia. O suspeito, segundo a polícia, vendeu a bateria do veículo em troca de drogas.

Ainda de acordo com as informações, ainda não há informações sobre a motivação do crime e o caso segue em investigação.

