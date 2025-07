Tutor de pit bull que matou cachorra e feriu morador é liberado após pagamento de fiança

O tutor de um cão da raça pit bull que matou uma cadela e feriu um homem, em Barra do Garças (MT), foi liberado após o pagamento de fiança de R$ 800, estipulada pela autoridade policial nesta semana.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o animal escapou por negligência do dono, já que a porta de entrada da residência não estava trancada, estando apenas o portão amarrado com um fio de plástico.

Segundo a Polícia Militar, o pitbull atacou uma cadela, que morreu no local, e também feriu um homem de 56 anos que tentou contê-lo.

Agentes que atenderam a ocorrência tentaram controlar o animal com gás lacrimogêneo, mas não obtiveram sucesso.

Diante da resistência, foi necessário o uso de uma pistola taser para que ele largasse a cadela e retornasse para dentro da residência.

O morador que teve ferimentos graves na mão direita foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado até uma Unidade de Pronto Atendimento.

Durante inspeção da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente foram identificados indícios de maus-tratos ao animal.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, ele havia sido preso em flagrante e é investigado por lesão corporal, omissão de cautela na guarda do animal e maus-tratos.

Com informações do site G1