Pai que estuprou as 5 filhas e ameaçou degolá-las é preso

Um homem, de 40 anos, foi preso acusado de por estuprar as próprias filhas na zona rural de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus).

De acordo com portal de notícias AM Post, o caso veio à tona em 2021, quando uma das vítimas, então com 16 anos, realizou uma denúncia ao Conselho Tutelar do município.

Ela fugiu de casa em razão dos abusos sexuais cometidos pelo próprio pai, relatando que era abusada desde os 13 anos e que tinha medo de que as mais novas estivessem também sendo abusadas pelo pai, pois continuavam a morar com ele.

A investigação determinou que quatro irmãs, de 6, 8, 11 anos, e uma mais nova que não tinha documentos, também haviam sido vítimas de constantes abusos sexuais, inclusive apresentando inflamação nas partes íntimas.

“Ao ser questionado, o pai alegou não saber quem cometia os crimes e demonstrou indiferença pela saúde das filhas”, contou o delegado responsável pelo caso.

A filha mais velha relatou que elas viviam sob ameaças de que caso contassem sobre os abusos, elas seriam degoladas.

Após a prisão do pai ser decretada em 2022, ele fugiu, sendo capturado esta semana. Agora, ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável.

