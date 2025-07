Mãe é presa após deixar filho pequeno em casa com os irmãos e criança morrer atacada por pit bull

Em mais uma tragédia envolvendo a raça pit bull, um menino de quatro anos morreu após ser atacado em Itumbiara (GO).

Como detalhado pelo site Terra, a mãe teria deixado os filhos sozinhos em casa para ir trabalhar. Segundo a polícia, as crianças têm 9, 7 e 4 anos.

O mais novo, de apenas 4 anos, foi atacado ao tentar interagir com o cão enquanto ele se alimentava.

Quando a mãe chegou em casa para almoçar se deparou com o filho ferido. O SAMU confirmou a morte da vítima no local.

Como informado, a família vivia em uma casa alugada por cerca de um mês e o cachorro seria do locador do imóvel. Ele pediu para que o pit bull permanecesse na casa e a mãe da criança autorizou, pois, até então, o cachorro era manso.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz com resultado morte.

Ela passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (3) e teve a liberdade provisória concedida. Na decisão, o juiz considerou que o fato foi “uma imensa tragédia” e que a mãe “já se encontra em situação de sofrimento imensurável pelo óbito de seu filho”.

Ainda de acordo com as informações, o Corpo de Bombeiros foi chamado para a contenção e captura do animal. Ele foi imobilizado e conduzido ao centro de zoonoses da cidade.

Com informações do site Terra