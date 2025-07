Tio é suspeito de abusar de sobrinhas enquanto pai saía para pescar

Um homem de 43 anos foi preso nesta semana pelo crime de estupro de vulnerável contra suas duas sobrinhas, de 9 e 10 anos.

Como detalhado pelo site Portal do Holanda, os abusos ocorreram no município de Autazes, a 113 quilômetros de Manaus.

Como detalhado pela Polícia Civil, as investigações começaram após o Conselho Tutelar da cidade ser alertado pela escola das vítimas.

A instituição de ensino tomou conhecimento do caso por meio de uma gravação de áudio feita pela professora da criança mais nova.

A vítima relatou que o tio se aproveitava dos momentos em que o pai delas saía para pescar para cometer os abusos.

Posteriormente, elas foram submetidas a exames de conjunção carnal, que constataram o crime.

Diante das evidências, a equipe policial foi até a residência do suspeito, mas ele havia fugido. No entanto, na manhã desta quarta-feira, o indivíduo se apresentou na delegacia e se entregou.

Ainda de acordo com as informações, o homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.

Com informações do site Portal do Holanda