Menina de 13 anos revela na escola que é abusada sexualmente pelo pai e ele termina preso pela Polícia

Um homem suspeito de estuprar a própria filha, uma adolescente de apenas 13 anos, foi preso nesta semana no município de Iacanga, em São Paulo.

Como detalhado pelo site G1, ele é investigado por cometer o crime desde o ano de 2022, quando a menina tinha 10 anos.

A denúncia foi feita ao Conselho Tutelar após a vítima ter revelado a violência que sofria a uma representante da escola onde estuda.

Em fevereiro deste ano, o caso começou a ser investigado pela Delegacia de Polícia.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a adolescente passou por exame de corpo delito no IML e foi recolhida a um abrigo.

Ela ainda recebeu uma medida protetiva de urgência e, durante as investigações, também foi solicitada a prisão preventiva do homem.

Ainda de acordo com as informações, após autorização da justiça, o mandado de prisão preventiva foi cumprido. Em seguida, o homem foi levado a uma unidade prisional.

Com informações do site G1