Mãe mata filha de forma cruel por não aceitar fim de relacionamento

A população de Leopoldina, em Minas Gerais, está comovida com um crime dramático ocorrido na última terça-feira.

De acordo com o portal de notícias Folha do Progresso, uma mulher de 31 anos foi preso após matar a própria filha.

A criança que tinha apenas 7 anos foi asfixiada e esfaqueada no peito e nos pulsos após ser dopada com um ansiolítico. O avô chegou a levá-la ao hospital, mas a menor não resistiu.

A mãe foi socorrida pelo Samu para o mesmo hospital, pois tentou tirar a própria vida. Agora ela já está presa.

O pai da criança e ex-companheiro da mulher procurou a polícia por volta das 7h, depois de receber uma mensagem na qual a mãe ameaçava de tirar a vida da filha, mas o crime já havia ocorrido.

Ainda consta no registro policial que testemunhas relataram que a mulher publicou mensagens nas redes sociais após o assassinato e fez uma despedida à filha.

O assassinato teria sido motivado pela autora do crime não aceitar o fim do relacionamento com o pai da criança.

A faca utilizada, o aparelho celular, as embalagens dos medicamentos e uma carta escrita à mão pela mulher foram apreendidos e encaminhados para perícia.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

