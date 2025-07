Jovem não aceita término do relacionamento e mata ex-namorada com mais de 50 facadas

Em Goiás, um rapaz de 24 anos que não aceitou o fim do relacionamento foi preso em flagrante nesta quinta-feira (03), em Caldas Novas, após cometer um crime cruel.

Como detalhado pelo site Terra, o homem confessou ter matado a ex-namorada, que tinha a mesma idade que ele, com 51 facadas.

Segundo as informações da Polícia Civil, ele também revelou que pretendia matar o novo namorado com quem a ex supostamente se relacionava.

O jovem teria premeditado o crime após descobrir o novo relacionamento da vítima.

Conforme o relato, depois do crime, ele procurou o pai e confessou o assassinato, que o levou até a delegacia.

Ainda de acordo com as informações, em seguida, a Central de Flagrantes foi até o local e encontrou a vítima, com sinais de violência extrema e 51 golpes de faca em diversas partes do corpo.

