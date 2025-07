Conhecido por comer coração de rival, preso líder de rebelião recebe pena

Um dos envolvidos no massacre na Cadeia Pública Vidal Pessoa, ocorrido em Manaus, em 8 de janeiro de 2017, recebeu 168 anos de prisão esta semana.

De acordo com o portal de notícias AM post, João Pedro de Oliveira Rosa Rodrigues, vulgo “Paulista”, recebeu essa pena acusado de ser o autor de quatro assassinatos e mais seis tentativas de homicídio.

Na chacina ocorrida dias antes no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, detentos executaram mais de 50 integrantes de facção rival. A sentença ainda cabe recurso.

No julgamento, depoimentos de testemunhas e vídeos dos eventos no dia da rebelião, foram usados. As denuncias apresentam que além de torturar, matar, degolar, e esquartejar as vítimas, os criminosos também arrancaram os órgãos delas.

João Pedro de Oliveira Rosa, foi apontado como quem chegou a comer o coração de duas vítimas e só não comeu um fígado porque “não tinha sal”.

