Caso apelidado de “Surubão do Hospital de Teresópolis” será investigado

Um caso ocorrido no Hospital das Clínicas de Teresópolis, localizado no estado do Rio de Janeiro, ganhou repercussão e está movimentando as redes sociais.

De acordo com o portal de notícias CGN, O episódio, apelidado nas redes sociais de “Surubão do Hospital de Teresópolis”, teria ocorrido há cerca de dois meses em uma área do quinto andar do hospital, destinada ao armazenamento de roupas sujas.

Uma sindicância interna foi instaurada para apurar denúncias de atos libidinosos envolvendo médicos, enfermeiros e técnicos durante um plantão noturno.

Vídeos e mensagens de WhatsApp começaram a circular entre moradores da cidade e logo o caso se tornou viral.

Segundo conversas vazadas, o encontro sexual entre funcionários contou com a participação de aproximadamente seis pessoas, sendo três homens e três mulheres, incluindo uma funcionária da copa e outros servidores, alguns deles casados.

A denúncia veio por meio de uma das envolvidas, uma fisioterapeuta, demitida em decorrência de uma discussão interna, que revelou detalhes do evento. A situação também teria sido descoberta por um médico do turno da manhã, que flagrou o grupo ao chegar para iniciar seu expediente.

Diante da gravidade das acusações e da repercussão pública, a direção do Hospital das Clínicas de Teresópolis determinou a abertura de uma sindicância para investigar os fatos e apurar responsabilidades.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre eventuais punições ou demissões decorrentes do caso. A administração do hospital informou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para esclarecer o episódio e garantir o respeito às normas éticas e profissionais da instituição.

