Após ir para outro estado, ex-nora capturada pela polícia nega envolvimento no assassinato de casal de pastores

A mulher de 48 anos presa por suspeita de envolvimento no assassinato de um casal de pastores, no Tocantins, negou a autoria crime.

O crime aconteceu no dia 17 de junho deste ano, no assentamento Pericato, onde o casal morava na zona rural de Pium.

Como detalhado pelo site G1, a suspeita foi presa no dia 27 de junho, em Joinville, no estado de Santa Catarina (SC), e é apontada como ex-nora das vítimas: Francilene de Sousa Reis e Silva, de 42 anos, e Dorvalino das Dores da Silva, de 63.

De forma preliminar, foi apontado que o crime pode ter sido motivado pelo fato de ela não aceitar o fim do relacionamento com o filho do casal.

Na ocasião, já existiam elementos suficientes para justificar o pedido de prisão. No entanto, ela teria negado participação no crime, segundo a Polícia Civil.

As vítimas foram encontradas por um dos filhos, segundo a Polícia Militar (PM). Testemunhas afirmaram ter visto um homem deixando o local do crime em uma moto.

Eles foram encontrados com ferimentos de bala na cabeça e o crime tem características de execução, segundo a Polícia Civil.

No momento, diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias das mortes, mas não foram revelados mais detalhes para não comprometer as investigações.

Ainda de acordo com as informações, a Secretaria de Cidadania e Justiça do Tocantins detalhou que a suspeita está sob a custódia do Sistema Penal de SC e que o processo de transferência para o Tocantins está em andamento com tratativas para o recambiamento.

