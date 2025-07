Professor suspeito de estuprar alunos em creche infantil tem prisão preventiva decretada

O professor suspeito de estupros e de produzir e armazenar conteúdos de pornografia infantil, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Santa Catanaraina. Ele foi preso nesta semana após mandados de busca e apreensão da Polícia Civil.

Como detalhado pelo site NSC Total, o homem de 34 anos passou por audiência de custódia, nesta quarta-feira (2), e aguarda o julgamento do caso.

Segundo a PC, o professor foi preso em flagrante por produzir e armazenar pornografia infantil. Ele também será indiciado por estupro de vulnerável.

Como relatado, os crimes aconteciam em uma creche municipal de Florianópolis, onde ele trabalhava. A vítima mais velha tinha seis anos de idade.

Denúncias de familiares das crianças contra o professor no início de junho levaram a prisão do profissional, que já estava estavado afastado logo após as primeiras denúncias.

Durante o cumprimento do mandado de busca, foi encontrado mais de cinco mil fotos e vídeos de pornografia infantil de seis vítimas em um único equipamento do investigado.

Ainda de acordo com as informações, mais três dispositivos de armazenamento de dados foram apreendidos e devem ser analisados.

Com informações do site NSC Total