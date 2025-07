Pai preso por estuprar filha ameaçava que a engravidaria aos 15 anos e faria dela sua “esposa”

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amazonas após ser acusado de estuprar a filha, que atualmente tem apenas 10 anos.

De acordo com o portal de notícias AM Post, os abusos aconteciam desde que a criança tinha 6 anos e se intensificaram após a morte da mãe, quando a criança passou a morar exclusivamente com o pai.

O agressor ameaçava a criança constantemente caso os abusos fossem denunciados. Ele dizia que ele a mataria ou faria dela sua “esposa” e a engravidaria aos 15 anos. A criança, traumatizada, não conseguia contar o que acontecia nem para familiares nem para a escola.

A criança revelou os abusos para uma tia materna, que procurou a polícia. As investigações começaram e a prisão preventiva do agressor foi solicitada.

Além das violências, foram encontrados vídeos da criança, além da possibilidade de outras vítimas, incluindo um filho de 16 anos e uma criança que estava sob os cuidados dele em outra relação com uma outra mulher.