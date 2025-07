Funcionário demitido se emociona ao deixar para trás cachorro que o acompanhou durante anos no trabalho

Um homem que foi demitido de seu emprego em uma fazenda na Argentina viralizou nas redes sociais após compartilhar a triste despedida de um cachorro que o acompanhou durante seus 11 anos de trabalho.

Como detalhado pelo site BioBio, Víctor Díaz surge claramente emocionado em um vídeo nas redes socias após uma década de trabalho rural na cidade de San Vicente.

No entanto, a tristeza do homem não se deve apenas à perda do emprego, mas também ao fato de que ele não poderá mais ver o cachorro que o acompanhava todos os dias durante o trabalho no campo.

Díaz se filmou enquanto deixava o local, seguido pelo cachorro.

“Aqui estou eu chorando pelo meu cachorro, coitado, ele me segue, acha que eu ainda vou trabalhar, coitado”, disse ele.

“Eu disse que não ia chorar, mas vejo esse cachorro e choro. Meu bom amigo, vou sentir muita falta dele. Então, pessoal, cuidem dos seus trabalhos. Eu também vou sentir falta disso, mas não se preocupem, vou encontrar algo melhor”, completou.

O vídeo já conta com mais de 7 milhões de reproduções no Instagram. Confira:

Fiscalização das autoridades

O caso do trabalhador chegou a tal ponto que o Ministério do Trabalho da Província de Buenos Aires anunciou ter intervindo no local onde Díaz trabalhava.

Uma fiscalização encontrou “cabos expostos, falta de fornecimento de equipamentos de proteção individual e falta de condições adequadas de higiene no local de trabalho e em casa”.

Além disso, os proprietários da fazenda foram instruídos a regularizar o vínculo empregatício com Díaz, apresentar a documentação correspondente e comprovar o pagamento correto dos salários dentro dos prazos legais vigentes.

Com informações do BioBio