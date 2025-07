Filho que trancou mãe e irmã em condição de maus-tratos também controlava pensão de idosa de 81 anos

O homem de 49 anos foi preso por maus-tratos e abandono da própria mãe, de 81 anos. Ele também administrava e controlava o valor da pensão de R$ 12 mil que a idosa recebia mensalmente.

Como detalhado pelo site Metrópoles, a idosa e a filha dela, de 52 anos, chegaram a ser mantidas em cárcere privado pelo criminoso.

Investigadores da Polícia Civil descobriram que ambas ficaram presas em uma casa na região administrativa do Gama, após receberem uma denúncia anônima sobre um homem que gritava com a mãe e a xingava.

As informações também detalhavam que ele a mantinha isolada, bem como a irmã, e que elas não podiam sair de casa nem ter contato com vizinhos.

Antes de entrarem na casa, os policiais civis sentiram um forte cheiro das fezes dos 15 cachorros da família.

E, dentro do imóvel, havia comida estragada no fogão, entulho em um dos cômodos, fezes espalhadas e alimentos acondicionados em baldes.

Como é possível ver em um registro gravado pela PCDF, as janelas da casa ainda estavam vedadas.

Ainda de acordo com as informações, diante da confirmação do crime, a família foi levada para a delegacia, para esclarecimentos dos fatos. Confira:

Com informações do Metrópoles