Adolescente é apreendido por estupro de vulnerável e por planejar matar os pais da vítima

Uma operação integrada resultou, nesta quarta-feira (2), na apreensão de um adolescente de 16 anos, morador de Fortaleza, no Ceará, por inúmeros atos infracionais.

Como detalhado pelo site G1, ele é investigado por crimes virtuais, estupro de vulnerável e planejamento de homicídio contra os responsáveis por uma menina de 13 anos que mora em Arcoverde, em Pernambuco.

Como detalhado pela Polícia Civil, o conteúdo das conversas mostrava um plano detalhado para eliminar os responsáveis pela menor, o que fez os policiais agirem com máxima urgência.

As investigações revelaram que o adolescente aliciou a vítima virtualmente, convencendo-a a enviar fotos íntimas e a romper laços familiares.

Nas conversas, os dois planejavam fugir juntos, mas antes pretendiam assassinar a mãe e o padrasto da adolescente, conforme mensagens apreendidas.

Ainda de acordo com as informações, durante a ação, os policiais apreenderam o celular do suspeito, que será periciado para coletar novas evidências.

