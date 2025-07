Vídeo flagra momento em que pit bull ataca homem e vítima usa cadeira para se defender

Em um novo caso, um homem de 42 anos foi atacado por um cão da raça pitbull. O registro foi captado por uma câmera de segurança.

Como detalhado pelo SBT, o ataque ocorreu em São João Batista, no litoral de Santa Catarina.

Como relatado, o animal fugiu depois que a vítima entrou na casa de um amigo e deixou o portão aberto.

Quando o animal avançou, ele usou uma cadeira na tentativa de se proteger das mordidas.

No entanto, em um determinado momento, como é possível ver no registro, ele cai no chão, sendo mordido.

Em seguida, o animal avança mais uma vez, mas ele consegue dominar o cachorro.

Depois de muito esforço, ele conseguiu deixar o animal dentro da residência.

Nas redes sociais, ele revelou que, durante o ataque, o animal tentou agarrar seu pescoço.

Ainda de acordo com as informações, ele sofreu apenas ferimentos leves. Confira:

Com informações do SBT