Registro mostra ex-companheiro ameaçando mulher de 23 anos com peixeira antes de ser morto por ela

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher de 23 anos deu uma facada no ex-companheiro, de 30 anos, que estava com o filho de 11 meses nos braços, provocando a morte do homem em seguida.

Como detalhado pelo site G1, o registro também mostra que, pouco antes, o rapaz provoca a esposa encostando uma faca peixeira na perna dela.

O crime aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na quinta-feira (26).

Como relatado, no meio da briga, a mulher dá uma facada no peito do homem. Assustado, ele deixa o bebê no berço e corre para fora de casa. Minutos depois, a jovem retorna e pega o filho no braço.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A jovem foi presa em flagrante e alegou legítima defesa. Ela foi posta em prisão domiciliar pela Justiça, por ser mãe de criança com menos de 6 anos.

De acordo com a defesa, a mulher estava sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro e não queria matá-lo.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil registrou a ocorrência e o crime seguirá em investigação.

