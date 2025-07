Mãe dopa, asfixia e mata filha de 7 anos com facadas em Minas Gerais

Em um crime bárbaro, uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante após matar a filha, de apenas 7 anos, nesta terça-feira (1º), em Leopoldina, em Minas Gerais.

Como detalhado pelo site G1, ela confessou que dopou a criança com um ansiolítico, a asfixiou e, em seguida, a esfaqueou.

Segundo a Polícia Militar, o pai da criança e ex-companheiro da mulher procurou os policiais, depois de receber uma mensagem dela com ameaça de tirar a vida da filha, mas o crime já havia ocorrido.

Como relatado, a menina foi socorrida pelo avô para uma unidade hospitalar, com vários ferimentos de faca, mas não resistiu e morreu.

Ainda consta no registro policial que testemunhas relataram que a mulher publicou mensagens nas redes sociais após o assassinato e fez uma despedida à filha.

O crime teria sido motivado pela não aceitação, por parte da autora, do fim do relacionamento com o pai da criança, conforme a PM.

A faca utilizada, o aparelho celular, as embalagens dos medicamentos e uma carta escrita à mão pela mulher foram apreendidos e encaminhados para perícia.

Ainda de acordo com as informações, o caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

