Ex-estrela do K-pop morre aos 23 anos vítima de leucemia

O cantor Jaehyun, ex-integrante do grupo sul-coreano F.ABLE e estrela do K-pop, morreu no último domingo (29/6).

Como detalhado pelo site Metrópoles, Ele tinha 23 anos e enfrentava, de forma discreta, uma leucemia — informação que só veio à tona após seu falecimento.

“Espero que você possa largar todas as suas preocupações e viva aí em paz”, escreveu Hujun, seu antigo colega de banda, revelando que só soube da notícia tardiamente.

“Sinto muito por não ter te acompanhado na sua última jornada… Obrigado por esses quase cinco anos”, completou, nas redes sociais.

O texto ganhou repercussão entre fãs, que passaram a homenagear o jovem nas redes sociais.

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, Jaehyun estreou no F.ABLE em 2020, sob o selo da Haeirum Entertainment.

Ainda de acordo com as informações, o grupo ficou ativo até 2023, quando encerrou as atividades.

