Profissional de saúde preso em flagrante por suspeita de estupro de criança em pronto-socorro é liberado pela Justiça

Em São Paulo, um profissional da saúde foi preso em flagrante, neste último final de semana, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável durante atendimento no pronto-socorro de Avaré.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, a mãe levou a criança com febre para atendimento na unidade de saúde, onde foram receitados exames e medicamentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante o atendimento, a mãe percebeu manchas vermelhas na pele da criança e avisou a equipe de enfermagem.

Em uma sala para avaliação, o profissional de saúde teria tocado a criança diretamente e exposto áreas íntimas do corpo, o que, segundo o registro policial, gerou constrangimento à menina e à mãe.

A mãe denunciou o caso, sendo registrada uma ocorrência como estupro de vulnerável. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da conduta do profissional.

O homem passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (30) e foi liberado pela Justiça.

Ainda de acordo com as informações, a Secretaria Municipal da Saúde do município informou que o profissional foi afastado do cargo, que providências cabíveis foram tomadas e o caso segue sendo acompanhado.

Com informações do site G1