Pit bull avança contra dono e é morto a tiros por policial

Em um novo caso, um homem foi atacado por seu próprio cachorro da raça pitbull neste último final de semana, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Como detalhado pelo site Extra, de forma preliminar, o animal se soltou da coleira e mordeu violentamente a boca do tutor.

Durante o ataque, um homem, que é policial militar, interveio e disparou contra o cão, que não resistiu.

Após o disparo, o policial acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que socorreram a vítima e a levaram para um hospital da região.

Agora, agentes da PC realizam diligências e buscam imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Novo caso

Em outro caso, moradores de um condomínio na Pavuna, na Zona Norte do Rio, estão assustados com a presença de um pit bull que ronda o local.

Como informado pelo site G1, quem vive na área afirma que o cachorro apareceu no local há duas semanas, sem dono.

Na semana passada, em uma festa junina do condomínio, uma criança se aproximou do pitbull e acabou sendo mordida.

Em outro momento, o pitbull e o cachorro de um dos moradores brigaram.

Ainda de acordo com as informações, após denúncias, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio confirmou que esteve no condomínio duas vezes, mas não encontrou o cachorro.

Com informações dos sites G1 e Extra