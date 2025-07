Jovem é brutalmente assassinado enquanto dava colo para a filha pequena

Um jovem de 24 anos foi executado com sete tiros enquanto dava colo para a filha pequena em Coari, no Amazonas.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias AM Post, dois homens encapuzados se passaram por policiais para invadir a casa e assinar a vítima durante a madrugada.

“Eles disseram que eram da polícia. Pensei que fosse verdade, mas quando cheguei ao quarto, já tinham atirado no meu filho, que estava com a filha no colo. Ele era um rapaz do bem, educado, que não fazia mal a ninguém”, disse a mãe da vítima.

Este assassinato é parte de uma série de execuções em Coari, onde criminosos se passam por policiais para invadir casas e matar vítimas, espalhando terror.

Em junho de 2025, várias famílias foram vítimas desse tipo de violência brutal e a população está temerosa.

Leia mais: Mulher gravada matando marido com bebê no colo sai da prisão

Padrasto mata enteada na frente da mãe no dia do aniversário da criança

Homem que engravidou a própria filha e abusou da criança foi encontrado morto após a prisão