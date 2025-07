Jovem de 19 anos que estava internada na psiquiatria é estuprada em hospital

Uma jovem de apenas 19 anos foi estuprada enquanto estava internada na ala psiquiátrica de um hospital e um enfermeiro flagrou o crime.

De acordo com o portal de notícias N, o caso ocorreu na Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Portalegre, em Portugal, e o acusado é um homem de 56 anos que também recebia tratamento no local.

A situação impressionou, pois a polícia constatou que o agressor já tinha sido várias vezes condenado pelo crime de estupro.

Segundo a Polícia judiciária, a vítima foi estuprada no próprio quarto e o homem só parou a violência quando foi interrompido por um dos enfermeiros. Ele foi detido novamente e está a disposição da Justiça.

