Adolescente que matou e escondeu corpos de toda a família em cisterna não agiu sozinho

Uma coletiva da Polícia Civil do Rio trouxe novas informações sobre o crime de assassinato e ocultação de cadáver cometido por um adolescente de apenas 14 anos contra os próprios pais e o irmão de 3 anos.

De acordo com a Veja, o caso que ocorreu em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foi inspirado em um jogo de terror The Coffin of Andy and Leyley, que retrata um casal de irmãos que possuem uma relação incestuosa e assassinam os pais.

A investigação aponta que o adolescente agiu com uma namorada virtual, de 15 anos, e os dois trocaram mensagens durante todo o crime, com o assassino chegando a receber incentivos e orientações sobre como agir para não serem descobertos.

O delegado do caso, Carlos Augusto, apontou que é importante alertar as famílias sobre os riscos desses jogos e monitorar os adolescentes o tempo todo na internet.

A adolescente foi apreendida em sua casa, no estado do Mato Grosso, na noite desta segunda-feira, após as autoridades localizarem mensagens trocadas entre os dois na madrugada do crime.

O crime foi cometido após os pais do menino vetarem uma viagem dele para conhecer a namorada. Depois que a família dormiu, ele então executou toda a família com tiros na cabeça.

O jogo The Coffin of Andy and Leyley é proibido em diversos países, pois seu enredo envolve temas como abuso, assassinato e transtornos psicológicos.

Os adolescentes estão apreendidos provisoriamente e, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, podem permanecer internados por, no máximo, três anos.

