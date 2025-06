Vítima de estupro há três anos, criança de 10 anos agradece PM pela prisão do padrasto com desenho feliz

Neste último final de semana, a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul prendeu, um homem, de 33 anos, por estupro de vulnerável contra a enteada, de 10 anos.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo Jornal da Nova, a genitora da criança que flagrou o companheiro em situação suspeita com a menor, em Nova Alvorada do Sul

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pelo Hospital Municipal para atender uma ocorrência envolvendo exploração sexual infantil e estupro de vulnerável.

No local, segundo relato da mãe, ela surpreendeu o companheiro sem roupa íntima e apenas com um blusão aberto, segurando a criança no colo.

A vítima, ao ser questionada, confirmou que o suspeito tocou suas partes íntimas e revelou que não era a primeira vez que isso acontecia.

Conforme o registro, a vítima afirmou que vinha sofrendo abusos sexuais desde os 8 anos de idade.

O autor tinha se evadido, sendo que a Polícia Militar realizou diligências e localizou o suspeito na residência de um familiar, sendo preso.

ANÚNCIO

O caso segue sob investigação e medidas protetivas devem ser adotadas para garantir a segurança da vítima.

Agredcimento emocionante

Ainda de acordo com as informações, a criança deu um desenho de presente, que mostrava o autor preso e ela agradecendo a Polícia Militar. O registro acabou viralizando nas redes sociais. Confira:

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Com informaçoes do Jornal da Nova