Padrasto mata enteada na frente da mãe no dia do aniversário da criança

Um homem foi preso no último fim de semana acusado de espancar e matar uma criança de apenas 5 anos que era sua enteada.

De acordo com o portal de notícias CGN, o caso ocorreu no município de Trizidela do Vale, localizado a cerca de 280 km de São Luís, Maranhão, na última quinta-feira (26), data em que a menina Maria Ísis fazia aniversário.

O suspeito chegou a levar a criança ao hospital já desacordada e apresentando diversas lesões graves pelo corpo. Ele fugiu do local, mas foi encontrado e preso.

A mãe da menina foi detida na sexta-feira (27), após confessar ter presenciado o companheiro agredir a filha. Ela foi liberada em seguida e o caso é investigado como feminicídio.

O acusado permanece preso e está à disposição da Justiça.

