Lutador usa técnicas de Muay Thai para conter ataque de pit bulls

Em um novo caso, o lutador e professor de Muay Thai Ernesto Chaves, de 33 anos, precisou utilizar técnicas da arte marcial para se defender e imobilizar dois cães pit bulls que o atacaram neste domingo (29).

Como detalhado pelo ICL Notícias, o ataque aconteceu enquanto Ernesto fazia uma corrida matinal, na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o professor, ele usava fones de ouvido quando avistou os pitbulls correndo em sua direção.

Os cães, duas fêmeas adultas, partiram para cima dele. Uma delas o mordeu na perna, enquanto a outra tentava atingir a região do pescoço.

No chão, após ser derrubado pelos cachorros, Ernesto lutou por cerca de cinco minutos até conseguir imobilizá-los.

As cadelas foram amarradas, com ajuda de pessoas que estavam próximas, até a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com as informações, Ernesto foi socorrido com diversos ferimentos, incluindo mordidas na perna e um dedo da mão quebrado.

Com informações do site ICL Notícias