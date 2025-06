Jovem confessa que mandou matar o pai para acelerar herança milionária

Em Pernambuco, uma jovem de 19 anos foi presa pela Polícia Civil após confessar que mandou matar o próprio pai para ficar com uma herança milionária.

Como detalhado pelo site Folha do Progresso, o crime ocorreu na noite de 20 de junho, na cidade do Cabo de Santo Agostinho.

A vítima, Ayres Botrel, de 60 anos, era caminhoneiro e foi assassinado a tiros enquanto dormia em casa, na praia de Enseada dos Corais.

Amanda Chagas Botrel foi presa seis dias depois do crime, após cair em contradição durante os depoimentos.

De acordo com a polícia, ela inicialmente afirmou que homens armados invadiram a casa. No entanto, imagens de câmeras de segurança mostraram que apenas o carro dela entrou e saiu da residência naquela noite, sem sinal de outras pessoas na rua.

Diante da contradição, Amanda acabou confessando que planejou o assassinato. A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por questões financeiras.

Ayres era dono de um caminhão, imóveis e outros bens que podem somar até R$ 2 milhões. Amanda já possuía um duplex em seu nome.

Segundo relato, a jovem teria mostrado frieza ao confessar o crime e não reagiu ao saber da prisão, nem mesmo ao ver a mãe chorando. Segundo ele, a jovem demonstrava carinho pelo pai em público, mas o crime foi premeditado.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil segue investigando o caso para identificar quem foram os executores do assassinato e se há mais envolvidos. Ela segue presa.

Com informações do site Folha do Progresso