Criança estuprada nos fundos de igreja guardou roupa rasgada como prova do crime

Um caso dramático veio à tona depois de uma prisão ocorrida em uma aldeia. Um homem de 62 anos é acusado de abusar sexualmente e perseguir uma adolescente que chegou a tentar suicídio.

De acordo com o portal de notícias AM Post, a jovem indígena de apenas 14 anos, residente em Beruri, no interior do Amazonas, sofreu as violências por parte de um homem também indígena, que foi preso este fim de semana.

A vítima carregava o peso desse trauma desde os 11 anos de idade, quando foi violentada pela primeira vez. A investigação que culminou na prisão do suspeito neste sábado (28) teve início a partir de uma denúncia anônima.

A jovem relatou que os abusos começaram depois dela ser abordada pelo vizinho nos fundos de uma igreja, onde foi estuprada.

Como prova do crime, ela chegou a guardar a roupa rasgada e por trauma tentava não sair mais de casa. No entanto, o acusado persistia no assédio quando tinha oportunidade, fazendo gestos obscenos e mandando beijos.

Outra jovem da comunidade já havia denunciado os abusos, mas, sem o apoio das lideranças locais, foi desacreditada e acabou deixando a aldeia. Esse precedente apenas reforçou o temor da vítima de não ser ouvida e de sofrer represálias contra sua família.

O agressor responderá por estupro de vulnerável e passará por audiência de custódia.

