Mulher é violentada sexualmente por dois homens na frente do marido, que acaba esfaqueado ao tentar defendê-la

Em um caso chocante, uma mulher foi vítima de estupro cometido por dois homens desconhecidos nesta sexta-feira (27), na capital Aracaju (SE).

Como detalhado pelo site Infonet, a vítima relatou que passeava com o esposo quando ambos foram surpreendidos por dois homens armados.

De acordo com a Polícia Militar, o casal foi arrastado até um barraco, onde a mulher foi violentada sexualmente na frente do marido. Ao tentar impedir o abuso, o homem foi esfaqueado.

Após o crime, um dos agressores fugiu e efetuou disparos para o alto. O outro foi capturado ainda no local e alegou legítima defesa. A arma branca usada na agressão não foi localizada.

O casal foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE).

Ainda de acordo com as informações, as imagens de segurança estão sendo utilizadas na investigação. A polícia segue em busca do segundo envolvido.

Com informações do site Infonet