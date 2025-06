Homem em situação de rua flagrado estuprando cachorra é preso pela Polícia Militar

Um caso bárbaro chocou moradores da cidade de Joinville (SC), nesta semana. Uma câmera de segurança flagrou o momento do abuso sexual contra uma cachorra, que foi divulgado nas redes sociais.

Como detalhado pelo site NSC Total, no registro, um homem aparece deitado com um cobertor e caixas de papelão no chão de um restaurante, pegando a cachorra e cometendo o crime.

Como relatado, policiais militares chegaram a ir até o local na quinta-feira (26), mas não encontraram o suspeito. Durante a sexta-feira, o homem foi encontrado e preso.

O suspeito tem 56 anos e afirmou estar em situação de rua. A Polícia Civil também constatou que ele já teve envolvimento com outras práticas criminosas e cumpria pena em regime de albergue/domiciliar.

Agora, a delegacia de proteção animal, além do flagrante, efetuou pedido de prisão preventiva com o objetivo de mantê-lo preso.

Ainda de acordo com as informações, ele será investigado pelo Departamento de Investigação Criminal (DIC) pelo crime de maus-tratos contra animais, com suspeita de zoofilia.

Com informações do site NSC Total