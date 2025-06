Dois homens são suspeitos de estuprar jovem e deixar a vítima inconsciente em banheiro masculino de estádio

No Paraná, uma jovem de 19 anos foi estuprada e posteriormente deixada inconsciente em um banheiro masculino de um estádio.

Como detalhado pela CNN, o crime aconteceu na última terça-feira (24), no município de Toledo.

Segundo a Polícia Civil, dois homens, de 20 e 25 anos, foram presos em flagrante um dia após o crime. Ambos são acusados de estupro de vulnerável.

A vítima relatou que estava bebendo em um bar durante uma comemoração, quando conheceu dois rapazes. Em determinado momento, suas amigas foram embora.

A última lembrança da jovem é de quando saiu do bar com os homens, por volta da meia-noite.

Além disso, a jovem contou que ao acordar no banheiro, estava despida e com dores muito fortes.

Ainda de acordo com as informações, os indivíduos foram encaminhados ao sistema penitenciário e as investigações seguem com o objetivo de esclarecer todos os fatos.

