Vídeo flagra momento em que motorista atira em carro ‘para assustar’ após ser ultrapassado e mata bebê de 1 ano

Uma bebê de apenas 1 ano e 11 meses foi assassinada com um tiro na cabeça após um motorista atirar contra o carro da família onde ela estava depois de uma ultrapassagem.

Como detalhado pelo site G1, o crime bárbaro aconteceu em Areia Branca, Sergipe.

A criança e os pais dela retornavam de uma festa junina na madrugada da terça (24), quando o pai da bebê buzinou para pedir passagem ao suspeito do crime, Alex de Oliveira Nunes, que conduzia uma caminhonete.

Inicialmente, ele deixou o carro da família passar. Depois, porém, ele perseguiu o veículo e efetuou o disparo sem nenhum tipo de discussão anterior entre os dois motoristas.

Alex foi preso e afirmou à polícia que “atirou para assustar o condutor do veículo” e que não tinha a intenção de matar ninguém.

Ele já era investigado por tentativa de homicídio, e não tem carteira de motorista.

Layla Sophia, que completaria 2 anos amanhã, foi sepultada nesta quarta-feira (25).

Ainda de acordo com as informações, um vídeo de uma câmera de segurança flagra o momento do disparo. Confira o registro:

