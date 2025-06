“Quem é Lula aqui?”: Bolsonarista que matou petista em bar é condenado

Edmilson Ferreira da Silva, bolsonarista que assassinou petista em brigar de bar foi condenado a 12 anos e seis meses de prisão pela Justiça do Ceará.

De acordo com o jornal Brasil 247, o eleitor do PT (Partido dos Trabalhadores) Antônio Carlos Silva de Lima, foi morto a facadas em um bar no município de Cascavel no período de eleições em 2022.

Na última segunda-feira (24), a decisão ocorreu após a realização de um júri popular e a pena será inicialmente cumprida em regime fechado.

Na sentença, o magistrado destacou que o crime ocorreu motivado pela intolerância à orientação política da vítima.

Detalhes das investigações apontam que Edmilson chegou ao bar acompanhado da esposa e de um amigo. Ele cumprimentou os presentes e, em tom provocativo, perguntou em voz alta: “Quem é Lula aqui?”.

Antônio Carlos, se manifestou e a discussão motivada pelas preferências políticas opostas dos dois evoluiu para agressões físicas, até que Edmilson sacou uma faca e desferiu três golpes contra a vítima, que foi hospitalizada mas não resistiu.

